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مع اقتراب “شاهين”.. كيف سيؤثر الإعصار على المملكة؟ (فيديو) 

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مع اقتراب “شاهين”.. كيف سيؤثر الإعصار على المملكة؟ (فيديو) 

مع اقتراب “شاهين”.. كيف سيؤثر الإعصار على المملكة؟ (فيديو) 
http://almnatiq.net/?p=1040200
محررو المناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تتأثر بعض مناطق المملكة بالإعصار شاهين من الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، وأقصى جنوب منطقة الرياض بشكل منخفض جوي وليس إعصار.

 

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتطور الحالة المدارية  مناطق أخرى في المملكة، سواء كان على المنطقة الوسطى أو المنطقة الغربية، الجنوبية الغربية أو حتى المناطق الشمالية.

 

وأوضح الحصيني في مداخلة مع برنامج “تواصل” على قناة الرسالة”، أن إعصار “شاهين” هو عاصفة استوائية تحولت إلى إعصار من الدرجة الأولى  بسبب تتابع وتيرة الرياح بمركز اإلعصار.

 

وتابع أن الإعصار سيؤثر على دولة الإمارات وسلطة عمان من خلال  هطول أمطار متوسطة وغزيرة وحدوث فيضانات وهبوب رياح شديدة .

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