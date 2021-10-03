مشهد مخيف لاجتياح السيول المناطق السكنية في مسقط (فيديو)

محررو المناطق

رصدت قناة “العربية” مقطع فيديو لمشهد مخيف لاجتياح السيول المناطق السكنية في واديبوشر بمحافظة مسقط نتيجة لإعصار شاهين.

وأظهر الفيديو تدفق المياه الكثيفة بشكل قوي للغاية ناحية المناطق السكنية، وسط خروج المواطين من منازلهم.

وأصدرت هيئة الطيران المدني العُماني التحذير رقم ٤ حول إعصار شاهين، مؤكدة أن مركز الإعصار شاهين يبعد 80 كيلو متر عن محافظة مسقط.

وذكر التحذير الأخير أن صور الأقمار الإصطناعية أظهرت تحرك إعصار شاهين نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، مشيرا إلى أن سرعة الرياح حول المركز تقدر بـ135 كلم بالساعة.