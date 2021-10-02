ما هي كمية الماء التي يحتاجها الجسم يومياً؟

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أكد الطبيب كريس ساندرز خبير الترطيب في Radnor Hills، أن الكمية الموصى بها من الماء ثمانية أكواب أو نحو لترين، مشيرا إلى أن شرب كميات أكثر من ذلك يسبب أضرارا للجسم.

وأشار إلى أنه من المقاييس التي تساعد على معرفة كمية الماء المسموح بها هو عدد مرات التبول، فالمعدل الطبيعي للتبول من أربع إلى ست مرات في اليوم.

وأوضح الطبيب كريس ساندرز أن الجسم يحتوي على 60% من الماء، ويفقد جزءا كبيرا منه من خلال التنفس والتعرق والبول، ولكن لكي يعمل الجسم بشكل صحيح يجب تجديد امدادات المياه عن طريق تناول المشروبات والأطعمة التي تحتوي على الماء.

خطورة الجفاف على الصحة

يمكن أن يكون الجفاف هو السبب وراء العديد من المشاكل الصحية منها الصداع وانخفاض الطاقة.

والمقصود بالجفاف أن يفقد الجسم ما يتناوله من سوائل، وعند عدم شرب الكمية الكافية من السوائل، يعاني الشخص من جفاف الفم أو بالصداع خلال المراحل المبكرة.

كيف يمكن الحفاظ على رطوبة الجسم

يساعد شرب الماء في الحفاظ على رطوبة الجسم، حيث يوفر العديد من الفوائد الصحية ويعمل على تحسين المزاج وتعزيز وظائف الدماغ.

وشرب كمية كافية من الماء يساعد الجسم على تنظيم درجة الحرارة وطرد السموم والحفاظ على عمل الأعضاء بشكل صحيح.