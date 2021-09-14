فتاة تبتكر جهازا لقياس “السكري” بدلا من إبر الوخز.. وتطالب شركات المواد الطبية بمساعدتها

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ابتكرت رفيف بنت عايض الشهراني، خريجة كلية الأعمال بجامعة الملك خالد، جهاز طبي لقياس معدل السكري بدلا من إبر الوخز، ويهدف إلى إيجاد جهاز لقياس نسبة السكري في الدم باستمرار، دون الحاجة لأخذ عينات من الدم، ويمكن عرض نتيجة الفحص ومعرفة النتيجة، وإعطاء التنبيهات اللازمة.

وقالت رفيف بنت عايض الشهراني، هو عبارة عن صديق مرضى السكري حيث يخفف معاناة مرضى السكري مع إبر الوخز ومساعدتهم في الاطمئنان صحتهم من خلال قياس معدل السكر دون الحاجة للوخز.

وأوضحت ، أن فكرة الابتكار بدأت لديها أثناء متابعة تخوف أحد المرضى من وخز الإبرة عند فحص نسبة السكري في الدم فحاولت من خلاله أن أتيح لهم الفحص دون الحاجة لاستخدام إبر الوخز”، داعية شركات إنتاج المواد الطبية إلى تبني ابتكارها ومساعدتها فى تطويره.