بث مباشر على قنوات عين لدروس الأحد من الأسبوع السادس

محررو المناطق

أعلنت قنوات عين التعليمية عن بث مباشر لدروس اليوم الأحد من الأسبوع السادس لمراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي.

وأوضحت قنوات عين أنه يتم بث الدروس مباشرة عبر عبر اليوتيوب أو عبر رابط روضتي.

وأعلنت وزارة التعليم جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع السادس عبر قنوات عين على تردد عرب سات 12437.

وأوضحت، أن جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف الابتدائية والتربية الخاصة سيبدأ في بث مباشر من الساعة 3:30 عصرا.

وأضافت أن جدول الصفوف المتوسطة والثانوية سيبدأ من الساعة 7 صباحا ويعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.