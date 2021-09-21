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تحذير خطير من “الأمن السيبراني” تحديث “جوجل كروم”

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تحذير خطير من “الأمن السيبراني” تحديث “جوجل كروم”

تحذير خطير من “الأمن السيبراني” تحديث “جوجل كروم”
http://almnatiq.net/?p=1040276
محررو المناطق

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة، بعد تحديث لمعالجة عدة ثغرات بمتصفح Google Chrome لأنظة Linux – Mac- Windows..

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر إن التحديث قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرة، وتنفيذ برمجيات خبيثة والكشف والإفصاح عن معلومات.

وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 94.0.4606.71؛ حيث أصدرت Google توضيحًا للتحديث اللازم عبر الرابط أدناه: https://chromereleases.googleblog.com

 

 

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