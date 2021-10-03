لا تخطر على البال.. 4 فوائد مذهلة لدهن الجسم بزيت الزيتون قبل النوم

المناطق - وكالات:

كشف خبراء، عن الفوائد العلاجية والتجميلية لزيت الزيتون، فوائد دهن الجسم به قبل النوم للحصول على الاسترخاء والنوم العميق.

وذكر موقع “nuvooliveoil” أبرز الفوائد لدهن الجسم بزيت الزيتون قبل النوم، والتي جاءت كالتالي:

الاسترخاء وتقليل الإلتهابات

يساعد زيت الزيتون على النوم والاسترخاء، ذلك لأنه يقلل الالتهابات اليومية المزعجة والتي تمنع الشعور بالراحة عند النوم.

توازن نسبة السكر

يحقق زيت الزيتون توازن نسبة السكر بشكل طبيعي، حيث تكون مستويات السكر في الدم أعلى من المتوسط​​، ذلك لأن ارتفاع نسبة السكر في الدم يعد شكلاً من أشكال ضيق الأوعية وإثارة معدل ضربات القلب.

إزالة الجذور الحرة

يزيل زيت الزيتون عالي الجودة ما يعرف بالجذور الحرة من الجسم بشكل طبيعي، لما يحتويه على مواد مضادة للأكسدة.

زيادة قوة التحمل

يعرف الرياضيون قيمة إنعاش أجسادهم قبل التمرين وبعده، ويقوم زيت الزيتون بهذه المهمة، لما له من قدرة غير مسبوقة فى تعزيز القدرة على التحمل وشحن الطاقة اللازمة لأداء التمارين.