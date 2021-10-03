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استشاري: الكلى الصناعية بحجم الهاتف وتبشر ملايين المرضى حول العالم

استشاري: الكلى الصناعية بحجم الهاتف وتبشر ملايين المرضى حول العالم

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منطقة القصيم

استشاري: الكلى الصناعية بحجم الهاتف وتبشر ملايين المرضى حول العالم

استشاري: الكلى الصناعية بحجم الهاتف وتبشر ملايين المرضى حول العالم
http://almnatiq.net/?p=1040308
محررو المناطق

أكد الدكتور ماهر المؤذن استشاري جراحة المسالك البولية وقائد ومشرف على جراحة الروبوت بوزارة الصحة، أن الكلى الصناعية بحجم هاتف محمول ويمكن زراعتها دون الحاجة إلى تناول أدوية المثبطة للمناعة.

 

وأضاف استشاري جراحة المسالك البولية على صفحته الشخصية بموقع “تويتر” أن  ابتكار كلية صناعية يبشر ملايين المرضى في العالم بانتهاء عصر الغسيل الكلوي.

 

وتابع أنه بناء على أخر تجربة، نفذت على الحيوانات، فقد ركب العلماء جهاز كلى الصناعي بالخنزير،  وقاموا بمراقبته هل سوف يحدث أي رد مناعي للجسم أو حدوث أي جلطت بجسم الحيوانات، والنتيجة أثبت عدم حدوث أي رد فعل مناعي للجسم أو تجلط الدم.

 

ولفت استشاري جراحة المسالك البولية إلى أن العلماء يتوقعون الآثار الجانبية الممكن حصولها، هي نفس الاثار الممكنة حدوثها مثل اي جهاز طبي آخر مثل ندبات مكان الجراحة وغيرها فهي أثار ممكن التعامل معها”.

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