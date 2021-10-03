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ذُروته اليوم وغدًا بدولتين.. “المسند”يوضح كم تبعد عين إعصار شاهين عن المملكة 

ذُروته اليوم وغدًا بدولتين.. “المسند”يوضح كم تبعد عين إعصار شاهين عن المملكة 
http://almnatiq.net/?p=1040312
محررو المناطق

قال الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، أنه من المتوقع أن يبدأ اليوم تأثير إعصار شاهين على السواحل الشمالية من عمان، وجنوبي وشرقي الإمارات، وذلك من خلال حدوث أمطار شديدة الغزارة، ورياح سريعة، ارتفاع الأمواج”.

وأضاف ” المسند “عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ذروة إعصار شاهين اليوم وغدًا على عمان والإمارات، موضحًا أنه لا يزال شاهين متماسكًا ومصنف بأنه إعصار من الدرجة الأولى وهي الدرجة الأدنى في سلم تصنيف الأعاصير المدارية (من 1- 5)”.

وتابع “المسن”: “عين إعصار شاهين تبعد عن مسقط بنحو 90كم فجر اليوم، وعن الإمارات بحوالي 340كم، وعن مركز الشيبة السعودي شرقي الربع الخالي 560 كم.. اتجاه الحركة الأفقية غرب”، موضحًا “السرعة الأفقية 10كم في الساعة، السرعة الدورانية حول عين الإعصار 120كم في الساعة، والضغط الجوي 979 مليبار”.

وفي وقت سابق، أصدرت هيئة الطيران المدني العُماني التحذير رقم ٤ حول إعصار شاهين، مؤكدة أن مركز الإعصار شاهين يبعد 80 كيلو متر عن محافظة مسقط.

وذكر التحذير الأخير أن صور الأقمار الإصطناعية أظهرت تحرك إعصار شاهين نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، مشيرا إلى أن سرعة الرياح حول المركز تقدر بـ 135 كلم بالساعة.

وفجر الأحد، أصدرت هيئة الطيران المدني في عُمان التحذير رقم 3 حول الإعصار المداري شاهين في بحر العرب، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العمانية على “تويتر”.

وقالت الهيئة في بيان، إن آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة توضح تمركز الإعصار المداري شاهين حالياً على دائرة عرض 24.2 درجة شمالاً وخط طول 59.3 درجة شرقاً، ويستمر في حركته نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان.

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