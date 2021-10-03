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برعاية أمير القصيم .. انطلاق ورشة عمل “تعزيز اقتصاديات التمور” الثلاثاء القادم 

برعاية أمير القصيم .. انطلاق ورشة عمل “تعزيز اقتصاديات التمور” الثلاثاء القادم 
http://almnatiq.net/?p=1040326
المناطق - القصيم:
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الثلاثاء القادم، ورشة عمل “تعزيز اقتصاديات التمور” والتي ستقام بالمركز الوطني للتنافسية بمدينة الرياض, بحضور وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، و50 مهتماً ومستثمراً في قطاع التمور بالمنطقة وممثلين عن جميع الوزارات والجهات المعنية.

ويفتتح سموه الورشة “عن بعد” والتي تأتي امتداداً لاهتمام سموه بمنتج التمور بمنطقة القصيم, بعد أن عقد في مقر الامارة اجتماعاً في شوال الماضي برئاسة سموه وحضور ومتابعة معالي وزير التجارة والاعلام المكلف ورجال الاعمال المستثمرين في قطاع التمور وجميع الجهات المعنية لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التمور والعمل على إيجاد الحلول لها للرفع بهذا المنتج الوطني الاقتصادي والذي يعد إحدى مرتكزات رؤية المملكة 2030 وأن تكون المملكة المصدر الأول للتمور في العالم.

وتهدف الورشة واقامتها للخروج برؤية موحدة حيال تعظيم اقتصاديات منتج التمور داخلياً وخارجياً، وبناء توجه استراتيجي يساهم في تعزيز الاستفادة من منتج التمور، ودراسة ومناقشة التحديات والتوصيات المقترحة لمعالجتها والنهوض بهذا المنتج الوطني.

يذكر أن امارة منطقة القصيم وبالشراكة مع عدد من القطاعات المختصة قامت بدعم وتحفيز تعزيز منتج التمور والمزارعين عبر إقامة المهرجانات الخاصة في مختلف مدن ومحافظات المنطقة للمساهمة في تسويق المنتج وفتح منافذ للتسويق، بالإضافة إلى إقامة المؤتمر الدولي للتمور بمشاركة 45 متحدثاً من 15 دولة على مستوى العالم.

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