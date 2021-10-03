الأمير فيصل بن مشعل يُهنئ جامعة القصيم لحصولها على الفئة الأعلى في تقييم النجوم من منظمة “QS”

المناطق - القصيم:

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود رئيس جامعة القصيم، وكافة منسوبي الجامعة بمناسبة حصول الجامعة على اعتراف دولي جديد من قبل هيئة “الكيو إس” (QS) الدولية من خلال نظام تقييم النجوم للمؤسسات والمنشآت بتحقيقها للفئة الأعلى (5 نجوم ).

وقال سموه نهنئ معاليكم وكافة الزملاء والزميلات على هذا الإنجاز الكبير، سائلين الله العلي القدير أن يوفقكم ويبارك في جهودكم لما فيه تحقيق الأهداف المرجوة تحقيقًا لرؤية مملكتنا الغالية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله-.

وحققت جامعة القصيم هذا الإنجاز نظير تميزها في عدد من المحاور الأكاديمية التي تعنى بالجودة البرامجية والمؤسسية، بعد أن خضعت الجامعة لعمليات تقييم مستمرة وفقًا لهذه المعايير المحددة لفترات متكررة من قبل هيئة “كيو اس”، من خلال محكمين مستقلين، وإصدار تقارير دورية عن عمليات التقييم حتى الوصول للتقييم النهائي للمؤسسة التعليمية ومن ثم صدور النتائج النهائية