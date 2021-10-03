الأمير فهد بن تركي يُهنئ جامعة القصيم لحصولها على الفئة الأعلى في تقييم النجوم من منظمة “QS”

المناطق - القصيم:

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود رئيس جامعة القصيم، وكافة منسوبي الجامعة بمناسبة حصول الجامعة على اعتراف دولي جديد من قبل هيئة “الكيو إس” (QS) الدولية من خلال نظام تقييم النجوم للمؤسسات والمنشآت بتحقيقها للفئة الأعلى (5 نجوم ).

وقال سموه : إن هذا الإنجاز يعكس ما تقدمه الجامعة من جهود للرفع من جودة ما يتلقاه أبنائنا الطلاب والطالبات من محاور اكاديمية تعنى بالجودة البرمجية والمؤسسية, سائلين المولى عز وجل أن يوفقكم لما فيه تحقيق تطلعات مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله.