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أمانة جدة تتلف 690 كجم من الأسماك الفاسدة بالقوزين جنوب المحافظة

أمانة جدة تتلف 690 كجم من الأسماك الفاسدة بالقوزين جنوب المحافظة

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أمانة جدة تتلف 690 كجم من الأسماك الفاسدة بالقوزين جنوب المحافظة

أمانة جدة تتلف 690 كجم من الأسماك الفاسدة بالقوزين جنوب المحافظة
http://almnatiq.net/?p=1040334

 ضمن حملات أمانة جدة الميدانية في متابعة الأسواق وتحسين المشهد الحضاري العام في الطرق وداخل الأحياء السكنية تمكنت بلدية المليساء الفرعية من مصادرة وإتلاف (690) كجم من الأسماء الفاسدة بحي “القوزين” جنوب المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية المليساء الفرعية فيصل المالكي أن البلدية نفذت العديد من الحملات الميدانية بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية والتي تشكل خطراً على الصحة العامة حيث جرى رصد موقع لبيع الأسماك بحي “القوزين” ضمن جولة شملت إغلاق 8 من المنشآت المخالفة والتي تم اتخاذ اللازم حيالها بتطبيق الإجراءات النظامية.

وأكد المالكي أن الحملات مستمرة ضمن نطاق البلدية بهدف القضاء على كافة الظواهر السلبية والمخالفات البلدية بما في ذلك أعمال إزالة التشوه البصري.

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