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“الأرصاد” توضح كيف تتأثر أجواء المملكة بإعصار شاهين خلال الـ48 ساعة القادمة

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“الأرصاد” توضح كيف تتأثر أجواء المملكة بإعصار شاهين خلال الـ48 ساعة القادمة

“الأرصاد” توضح كيف تتأثر أجواء المملكة بإعصار شاهين خلال الـ48 ساعة القادمة
http://almnatiq.net/?p=1040337
محررو المناطق

أوضح عقيل العقيل، المحلل بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، تفاصيل تأثر أجواء المملكة بإعصار شاهين، وذلك بعد ذورته اليوم بسلطنة عُمان ودولة الإمارات.

وقال “العقيل، خلال تصريحات مُتلفزة، إن إعصار شاهين هو من الدرجة الأولى، واقترب للغاية من سلطنة عمان، مشيرا إلى أن حركة الرياح حول هذا الإعصار تصل إلى 130 كم/الساعة، وارتفاع الموج على سواحل السلطنة من 10 إلى 12 مترا.

وأوضح  المحلل بالمركز الوطني للأرصاد الجوية تأثيرات إعصار شاهين على أجواء المملكة، مؤكدًا أنها ستتأثر بشكل غير مباشر خلال الـ48 ساعة القادمة، مشيرًا إلى أنه بمجرد دخول الإعصار إلى اليابسة يموت، ويتحول إلى عاصفة مدارية ثم منخفض جوي، وهو ما ستتأثر به أجواء المملكة”.

وتابع: نتوقع هطول أمطار غزيرة وسحب رعدية على المملكة بالجزء الجنوبي الشرقي، كما تشهد عدد من المناطق بالرياض أمطار متوسطة إلى غزيرة، ويتحرك المنخفض الجوي خلال نهاية الأسبوع وتتأثر به منطقة نجران وشرق المرتفعات الجنوبية بمحافظة بيشة ومنطقة عسير.

كما وجه نصيحة للمواطنين بضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني عند دخول الإعصار المملكة، ومتابعة التنبيهات والتحذيرات أولا بأول.

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