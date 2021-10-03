عمان.. الإعصار شاهين يصل إلى اليابسة بين 6 و9 مساء

محررو المناطق

قالت وكالة الأنباء العمانية إن هناك توقعات بوصول إعصار شاهين إلى اليابسة بين الـ٦والـ٩ مساء.

وأوردت وكالة الأنباء العُمانية، أن أمطارا شديدة الغزارة تتساقط في محافظة مسقط بسبب إعصار شاهين، فيما أفاد مركز إدارة الحالات الطارئة العماني بأن سرعة الرياح تُقدر حول مركز الإعصار بـ64 عقدة أي 116 كلم في الساعة، وأن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار غير مسبوقة، فيما يبعد مركز الإعصار 60 كلم شمال شرق محافظة مسقط.

وأعلن المركز العماني لإدارة الحالات الطارئة وفاة طفل بعد فقدانه بتجمعات مائية بولاية العامرات.

وأضاف أنه تم تسجيل حالتي فقدان أحدهما لطفل في تجمعات مائية وانجراف آخر بداخل مركبته بولاية العامرات.