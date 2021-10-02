حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 47

محررو المناطق

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 47 شهر أكتوبر 2021.

وأضاف أنه يمكن التحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي : https://ca.gov.sa

وكان قد أودع برنامج حساب المواطن، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والأربعين 10.5 ملايين مستفيد.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 21 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 103 مليارات ريال منها 854 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.