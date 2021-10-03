الإمارات: تأثر طقس أبوظبي بإعصار شاهين اعتبارًا من الأحد وحتى الثلاثاء المقبل

محررو المناطق

أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية، عن تؤثر الحالة المدارية لإعصار شاهين على الطقس في إمارة أبوظبي لاسيما في مدينة العين اعتبارًا من الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.

وأوضحت أن الحالة المدارية لإعصار شاهين” ينتج عنه تدني في مستوى مالرؤية، بالإضافة إلى وهبوب رياح شديدة السرعة، واضطراب البحر وجريان السيول، جاء ذلك وفق لما ذكرته “سكاي نيوز”.

وفي وقت سابق، كان قد أفاد المركز الوطني الإماراتي للأرصاد، أن الإعصار المداري “شاهين” يتمركز حالياً شمال غرب بحر العرب عند خط عرض 24.3 شمالاً وخط طول 60.9 شرقاً، تصاحبه تشكلات مختلفة من السحب تتخللها سحب ركامية ممطرة مختلفة الشدة ورياح قوية على بحر العرب تبلغ سرعتها حول المركز من 116 إلى 150 كم / الساعة.

وأشار إلى أن مركز الإعصار يبعد 440 كم عن السواحل إمارة الفجيرة وسرعة حركة الإعصار 11 كم/س باتجاه غرب – شمال غرب.