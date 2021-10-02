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رابطة دوري المحترفين تبيع حقوق النقل التلفزيوني لـ”SSC” بـ70 مليون ريالا

رابطة دوري المحترفين تبيع حقوق النقل التلفزيوني لـ”SSC” بـ70 مليون ريالا

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رابطة دوري المحترفين تبيع حقوق النقل التلفزيوني لـ”SSC” بـ70 مليون ريالا

رابطة دوري المحترفين تبيع حقوق النقل التلفزيوني لـ”SSC” بـ70 مليون ريالا
http://almnatiq.net/?p=1040371
محررو المناطق

قال مصادر صحفية، إن إيرادات رابطة دوري المحترفين لكرة القدم، التي استحدثت في عام 2008 تتجاوز الـ35.4 مليون دولار (133 مليون ريال)، بنسبة  تراجع أكثر من 50 % عن عام 2016. وهي المختصة بعقد النقل التلفزيوني مع شركة الرياضة السعودية التابعة لوزارة الرياضة في البلاد، برعاية شركة روشن الناشطة في مجال البناء والعقار، وكذلك رعاية “روح السعودية” التي تم توقيعها الأسبوع الماضي وتمتد لـ3 أشهر فقط قابلة للزيادة، وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

وأوضحت المصادر، أن الرابطة تحصل على إيرادات تتجاوز 300 مليون ريال، وذلك بحسب البيانات المالية للرابطة عام 2016، لكنها تراجعت أكثر من النصف، لافتة أن حقوق النقل التلفزيوني الموقعة مطلع أغسطس الماضي، مع شركة الرياضة “إس إس سي” لمدة عام واحد فقط، بيعت من قبل الرابطة بنحو 18.6 مليون دولار (70 مليون ريال)، وهو رقم ضئيل جداً قياساً بالحقوق التلفزيونية التي وقعت خلال السنوات الـ15 الماضية.

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