المالية: إيرادات الضرائب سترتفع إلى 297 مليار ريال بنهاية 2021

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توقعت وزارة المالية زيادة إيرادات الضرائب بنهاية العـــام 2021 حوالي 297 مليـــار ريـــال بارتفـــاع نســـبته 15.4% عـــن المقـــدر فـــي الميزانيـــة نتيجـــة توقـــع اســـتمرار التعافي التدريجي للنشـــاط الاقتصادي.

وسجلت إيرادات الضرائب في المملكة حتى شـــهر يونيو مـــن العـــام 2021 نحو 163 مليـــار ريال، وذلك بارتفاع نسـبته 173.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السـابق.

وعزت وزارة المالية ذلك إلى ارتفـــاع إيـــرادات الضرائـــب علـــى الدخـــل والأرباح والمكاســـب الرأسمالية حيث بلغت حوالـــي 10 مليارات ريال للنصـــف الأول من العام مرتفعـــة بنســـبة 99.6% عـــن العـــام الســـابق، ويعـــود ذلـــك للانخفـــاض الملحـــوظ فـــي إيـــرادات هـــذا البنـــد فـــي العـــام الســـابق نتيجة تأجيـــل اســـتحقاق دفـــع الإقرارات كمبـــادرة لدعـــم القطـــاع الخاص فـــي ظـــل ظـــروف جائحـــة “كوفيـــد-19”.

ومـن المتوقـع أن تصل الضرائـــب على الدخـل والأرباح والمكاسـب الرأسـمالية حوالي 17 مليـار ريـال بنهايـة العـام مسـجلة ارتفـــاعا بنســـبة %5.29 مقارنـــة بالميزانية.