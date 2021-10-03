احدث الأخبار

بسبب تداعيات إعصار شاهين.. مصرع طفل وفقدان شخص بولاية العامرات في عُمان
أبرز المواد
 المالية: إيرادات الضرائب سترتفع إلى 297 مليار ريال بنهاية 2021
أهم الاخبار
 أمير مكة يستقبل رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
المناطق
 الإمارات: تأثر طقس أبوظبي بإعصار شاهين اعتبارًا من الأحد وحتى الثلاثاء المقبل 
أبرز المواد
 رابطة دوري المحترفين تبيع حقوق النقل التلفزيوني لـ”SSC” بـ70 مليون ريالا
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية منتدى الخبرة السعودي
منطقة القصيم
 جامعة جازان تستضيف الاجتماع الـ24 لرؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المناطق
 أمانة الشرقية: خطط استباقية لموسم الأمطار ورفع درجة الجاهزية
المنطقة الشرقية
 الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشيد بموافقة خادم الحرمين على “المؤتمر الثاني لمنهج السلف”
محليات
 الإعصار شاهين.. الفيضانات تغمر سلطنة عمان (فيديو)
أبرز المواد
 التأمينات تتيح خدمة “بيانات المستفيدين” للاطلاع على المعاش التقاعدي بشكل فوري
أبرز المواد
 شاهد.. لحظة دخول إحدى سفن “جلالة الملك” الحربية داخل إعصار شاهين في بحر العرب
أبرز المواد
بسبب تداعيات إعصار شاهين.. مصرع طفل وفقدان شخص بولاية العامرات في عُمان

بسبب تداعيات إعصار شاهين.. مصرع طفل وفقدان شخص بولاية العامرات في عُمان

أبرز المواد
المالية: إيرادات الضرائب سترتفع إلى 297 مليار ريال بنهاية 2021

المالية: إيرادات الضرائب سترتفع إلى 297 مليار ريال بنهاية 2021

أهم الاخبار
أمير مكة يستقبل رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

أمير مكة يستقبل رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

المناطق
الإمارات: تأثر طقس أبوظبي بإعصار شاهين اعتبارًا من الأحد وحتى الثلاثاء المقبل 

الإمارات: تأثر طقس أبوظبي بإعصار شاهين اعتبارًا من الأحد وحتى الثلاثاء المقبل 

أبرز المواد

بسبب تداعيات إعصار شاهين.. مصرع طفل وفقدان شخص بولاية العامرات في عُمان

بسبب تداعيات إعصار شاهين.. مصرع طفل وفقدان شخص بولاية العامرات في عُمان
http://almnatiq.net/?p=1040384
محررو المناطق

أعلنت السلطات العمانية، عن مصرع طفل وفقدان شخص آخر في ولاية العامرات، شمال شرقي البلاد مع اقتراب عين إعصار شاهين من دخول اليابسة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي، ظهور مياه الأمطار وهي تجتاح شوارع العامرات، بينما حثت السلطات سكانها على إخلاء منازلهم وأعلنت استقبال أسر متضررة في مراكز إيواء.

وفي وقت سابق، قد أعلنت وكالة الأنباء العُمانية، أن أمطارا شديدة الغزارة تتساقط في محافظة مسقط بسبب إعصار شاهين، فيما أفاد مركز إدارة الحالات الطارئة العماني بأن سرعة الرياح تُقدر حول مركز الإعصار بـ 64 عقدة أي 116 كلم في الساعة، وأن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار غير مسبوقة، فيما يبعد مركز الإعصار 60 كلم شمال شرق محافظة مسقط.

وأعلن المركز العماني لإدارة الحالات الطارئة وفاة طفل بعد فقدانه تجمعات مائية بولاية العامرات، مضيفًا أنه تم تسجيل حالتي فقدان أحدهما لطفل في تجمعات مائية وانجراف آخر بداخل مركبته بولاية العامرات.

روابط ذات صلة

شاهد.. لحظة دخول إحدى سفن “جلالة الملك” الحربية داخل إعصار شاهين في بحر العرب

شاهد.. لحظة دخول إحدى سفن “جلالة الملك” الحربية داخل إعصار شاهين في بحر العرب
“الطيران العُماني” يعلن وقف الرحلات الجوية من وإلى مسقط بسبب تداعيات إعصار شاهين

“الطيران العُماني” يعلن وقف الرحلات الجوية من وإلى مسقط بسبب تداعيات إعصار شاهين
رياح عاتية وأمطار غزيرة تحاصر السكان.. مشاهد جديدة من إعصار شاهين بعُمان (فيديو)

رياح عاتية وأمطار غزيرة تحاصر السكان.. مشاهد جديدة من إعصار شاهين بعُمان (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*