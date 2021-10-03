بسبب تداعيات إعصار شاهين.. مصرع طفل وفقدان شخص بولاية العامرات في عُمان

محررو المناطق

أعلنت السلطات العمانية، عن مصرع طفل وفقدان شخص آخر في ولاية العامرات، شمال شرقي البلاد مع اقتراب عين إعصار شاهين من دخول اليابسة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي، ظهور مياه الأمطار وهي تجتاح شوارع العامرات، بينما حثت السلطات سكانها على إخلاء منازلهم وأعلنت استقبال أسر متضررة في مراكز إيواء.

وفي وقت سابق، قد أعلنت وكالة الأنباء العُمانية، أن أمطارا شديدة الغزارة تتساقط في محافظة مسقط بسبب إعصار شاهين، فيما أفاد مركز إدارة الحالات الطارئة العماني بأن سرعة الرياح تُقدر حول مركز الإعصار بـ 64 عقدة أي 116 كلم في الساعة، وأن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار غير مسبوقة، فيما يبعد مركز الإعصار 60 كلم شمال شرق محافظة مسقط.

وأعلن المركز العماني لإدارة الحالات الطارئة وفاة طفل بعد فقدانه تجمعات مائية بولاية العامرات، مضيفًا أنه تم تسجيل حالتي فقدان أحدهما لطفل في تجمعات مائية وانجراف آخر بداخل مركبته بولاية العامرات.