أمير القصيم يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية منتدى الخبرة السعودي

المناطق - القصيم:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية منتدى الخبرة السعودي الدكتور أحمد الشهري ، يرافقة أعضاء مجلس الإدارة بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان .

واستمع سمو أمير القصيم خلال اللقاء من رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور احمد الشهري ، إلى شرح موجز عن اهداف ورسالة الجمعية ورؤيتها التي تسعى من خلالها لبذل أقصى الجهود الممكنة لخدمة الوطن, داعياً الله عز وجل أن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان.

ونوّه سمو أمير القصيم بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين, للجمعيات وتشجيع العمل المجتمعي التطوعي من خلال الجمعيات الأهلية التطوعية ذات النفع العام الذي يعد من أهداف رؤية المملكة 2030 ، لتسهم في بناء المجتمع وتطور وتقدم المملكة.