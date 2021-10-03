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“الأرصاد”: أمطار رعدية على المملكة من الإثنين حتى الجمعة بسبب إعصار “شاهين”

“الأرصاد”: أمطار رعدية على المملكة من الإثنين حتى الجمعة بسبب إعصار “شاهين”
http://almnatiq.net/?p=1040402
محررو المناطق

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم  الأحد، أن التوقعات تشير إلى تأثر أجواء المملكة بصورة غير مباشرة من الحالة المدارية في بحر عمان “شاهين” حيث يتوقع تكون منخفض جوي يتسبب بهطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة تصحب غالبا بزخات من البرد ورياح هابطة (تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كلم/ساعة) وتؤدي إلى إثارة الغبار.

وأوضح أن تأثير الحالة المدارية يبدأ غدا (الاثنين) وبعد غد (الثلاثاء) على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (منفذ البطحاء، سلوى، حرض) بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ويمتد التأثير يومي (الثلاثاء) و(الأربعاء) إلى أجزاء من منطقة الرياض (حوطة بني تميم، ليلى) ومن ثم (وادي الدواسر، السليل).

وأفاد بأن التوقعات تشير إلى تأثر الأجزاء الشرقية لمنطقة عسير (بيشة، تثليث)، وأجزاء من منطقة نجران (نجران، حبونا، بدر الجنوب، شرورة)، وشرق مرتفعات منطقة مكة المكرمة (الخرمة، رنية، تربة، ظلم، المويه) بأمطار متوسطة في مجملها يومي الأربعاء والخميس.

كما تشير التوقعات إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة (قد تؤدي إلى جريان السيول) من يوم الاثنين إلى الجمعة وذلك على المناطق التالية: عسير (أبها، خميس مشيط، ظهران الجنوب، الحرجة، سراة عبيدة، محايل، المجاردة، رجال ألمع، بارق، تنومة، النماص، بلقرن)، جازان (فيفاء، العارضة، الداير، هروب، الخوبة، الحقو)، ويمتد تأثيرها بأمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة خلال نفس الفترة إلى إجزاء من مناطق: جازان (جازان، بيش، أبوعريش، الطوال، صامطة، فرسان)، الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، الحجرة، قلوة، المخواة، العقيق)، مكة المكرمة (الطائف، ميسان، أضم، العرضيات).

كما لا يستبعد أن تتأثر أجزاء من منطقة مكة المكرمة (مكة المكرمة، الجموم، الكامل، خليص، الليث، القنفذة) بوجود السحب الرعدية الممطرة وتأثير الرياح الهابطة شديدة السرعة المثيرة للغبار.

 

 

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