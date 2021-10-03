عمان.. سقوط بعض النخيل في ولاية ‎بركاء نتيجة الرياح الشديدة (فيديو)  

محررو المناطق

رصد مقطع فيديو سقوط بعض النخيل في ولاية بركاء العمانية نتيجة الرياح القوية والأمطار الغزيرة مع اشتداد إعصار شاهين .

وكانت قد أعلنت وكالة الأنباء العمانية، الأحد، عن وفاة طفل في تجمعات مائية بولاية العامرات في محافظة مسقط، في ظل مخاوف من اقتراب عين إعصار شاهين من سواحل السلطنة.

وتقرر قطع الحركة المرورية في محافظتي شمال وجنوب الباطنة وعدم السماح بالتنقل إلا للحالات الطارئة والإنسانية نظرًا لاقتراب عين الإعصار من منطقة دخولها لليابسة وتحسبًا لغزارة الأمطار المتوقعة والتي قد تصل إلى 500 ملم وشدة الرياح المصاحبة لها وحرصًا على سلامة الأرواح.

وحاليا، تتأثر محافظة مسقط برياح قوية إلى شديدة السرعة تتجاوز 45 عقدة، حيث تتزايد حدتها مع اقتراب جدار الإعصار شاهين.