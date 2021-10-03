عماني يستقل قارباً ويبحر بيه بعد غرق الشوارع بسبب إعصار شاهين (فيديو)

في مشهد كوميدي، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو عماني يستقل قارباً ويبحر بمياه الأمطار أمام منزله، وذلك بعد غرق الشوارع بسبب إعصار شاهين الذي تعرضت له البلاد.

وعلق الرجل العماني في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً:” تعالوا ياشباب، الساعة بخمس ريالات”، واصفا المكان بالفظيع.

وكانت قد أصدرت هيئة الطيران المدني العُماني التحذير رقم ٤ حول إعصار شاهين، مؤكدة أن مركز الإعصار شاهين يبعد 80 كيلو متر عن محافظة مسقط.

وذكر التحذير الأخير أن صور الأقمار الإصطناعية أظهرت تحرك إعصار شاهين نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، مشيرا إلى أن سرعة الرياح حول المركز تقدر بـ 135 كلم بالساعة.