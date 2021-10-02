بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.. التعليم تعلن عن جوائز تقديرية للاحتفاء بجهودهم ومنجزاتهم

المناطق - واس:

قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، إن الوزارة ماضية خلال العام الدراسي الحالي في تقديم البرامج والدورات التدريبية لتطوير قدرات ومهارات المعلمين والمعلمات، والإعلان خلال الفترة القادمة عن جوائز تقديرية تحتفي بجهودهم ومنجزاتهم، موضحاً أن الهدف هو الاستثمار الأمثل لقدرات المعلمين والمعلمات وتنميتها، وتفعيل دورهم في تطوير عمليات التعلّم.

وبمناسبة اليوم العالمي للمعلم؛ الذي يصادف يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 أكتوبر من الشهر الجاري، قال وزير التعليم: “إن زملائي وزميلاتي من المعلمين والمعلمات هم قلب التعليم النابض بالإخلاص في العمل، والتفاني في أداء رسالة التعليم السامية، والقدوة لأبنائهم الطلبة في غرس قيم الانتماء للوطن والولاء لقيادته، والعزيمة في تحويل التحديات إلى فرص للنجاح والتميّز، والقدرة على ابتكار الأساليب الممكّنة في تجويد عمليات التعلّم وتحسين نواتجه”، مشيراً إلى أن المعلمين والمعلمات سطّروا للعالم قصصاً إنسانية وتربوية في التعامل مع كافة التحديات، وأثبتوا خلال جائحة كورونا وما تحقق من نجاح في التعليم عن بُعد؛ أنهم مصدر فخر واعتزاز للوطن، ورصيد لإنجازاته، لتحقيق مستهدفات رؤيته الطموحة 2030.

وأشار إلى أن المعلمين والمعلمات في المملكة محل الثقة والتقدير دائماً، ويدركون حجم المسؤولية الوطنية، و يستشعرون أهمية مستقبل التعليم ودوره في التنمية الشاملة واقتصاد هذا الوطن المعطاء، مؤكداً معاليه أن تمثيل المعلّم السعودي للمملكة في المحافل الدولية، وحصوله على مراكز متقدمة وجوائز عالمية وإقليمية؛ يعكسان الاهتمام والدعم المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة للتعليم في المملكة، كما يعكسان تفوق معلمينا ومعلماتنا وقدرتهم على المنافسة عالمياً.