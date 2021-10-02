احدث الأخبار

بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.. التعليم تعلن عن جوائز تقديرية للاحتفاء بجهودهم ومنجزاتهم
أبرز المواد
 الجوازات: بدء استقبال طلبات المواطنين راغبي السفر للدول المعلق السفر لها بسبب كورونا
أبرز المواد
 “الأرصاد”: أمطار رعدية على المملكة من الإثنين حتى الجمعة بسبب إعصار “شاهين”
أبرز المواد
 بسبب تداعيات إعصار شاهين.. مصرع طفل وفقدان شخص بولاية العامرات في عُمان
أبرز المواد
 المالية: إيرادات الضرائب سترتفع إلى 297 مليار ريال بنهاية 2021
أهم الاخبار
 أمير مكة يستقبل رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
المناطق
 الإمارات: تأثر طقس أبوظبي بإعصار شاهين اعتبارًا من الأحد وحتى الثلاثاء المقبل 
أبرز المواد
 رابطة دوري المحترفين تبيع حقوق النقل التلفزيوني لـ”SSC” بـ70 مليون ريالا
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية منتدى الخبرة السعودي
منطقة القصيم
 جامعة جازان تستضيف الاجتماع الـ24 لرؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المناطق
 أمانة الشرقية: خطط استباقية لموسم الأمطار ورفع درجة الجاهزية
المنطقة الشرقية
 الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشيد بموافقة خادم الحرمين على “المؤتمر الثاني لمنهج السلف”
محليات
بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.. التعليم تعلن عن جوائز تقديرية للاحتفاء بجهودهم ومنجزاتهم

بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.. التعليم تعلن عن جوائز تقديرية للاحتفاء بجهودهم ومنجزاتهم

أبرز المواد
الجوازات: بدء استقبال طلبات المواطنين راغبي السفر للدول المعلق السفر لها بسبب كورونا

الجوازات: بدء استقبال طلبات المواطنين راغبي السفر للدول المعلق السفر لها بسبب كورونا

أبرز المواد
“الأرصاد”: أمطار رعدية على المملكة من الإثنين حتى الجمعة بسبب إعصار “شاهين”

“الأرصاد”: أمطار رعدية على المملكة من الإثنين حتى الجمعة بسبب إعصار “شاهين”

أبرز المواد
بسبب تداعيات إعصار شاهين.. مصرع طفل وفقدان شخص بولاية العامرات في عُمان

بسبب تداعيات إعصار شاهين.. مصرع طفل وفقدان شخص بولاية العامرات في عُمان

أبرز المواد

بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.. التعليم تعلن عن جوائز تقديرية للاحتفاء بجهودهم ومنجزاتهم

بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.. التعليم تعلن عن جوائز تقديرية للاحتفاء بجهودهم ومنجزاتهم
http://almnatiq.net/?p=1040414
المناطق - واس:

قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، إن الوزارة ماضية خلال العام الدراسي الحالي في تقديم البرامج والدورات التدريبية لتطوير قدرات ومهارات المعلمين والمعلمات، والإعلان خلال الفترة القادمة عن جوائز تقديرية تحتفي بجهودهم ومنجزاتهم، موضحاً أن الهدف هو الاستثمار الأمثل لقدرات المعلمين والمعلمات وتنميتها، وتفعيل دورهم في تطوير عمليات التعلّم.

وبمناسبة اليوم العالمي للمعلم؛ الذي يصادف يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 أكتوبر من الشهر الجاري، قال وزير التعليم: “إن زملائي وزميلاتي من المعلمين والمعلمات هم قلب التعليم النابض بالإخلاص في العمل، والتفاني في أداء رسالة التعليم السامية، والقدوة لأبنائهم الطلبة في غرس قيم الانتماء للوطن والولاء لقيادته، والعزيمة في تحويل التحديات إلى فرص للنجاح والتميّز، والقدرة على ابتكار الأساليب الممكّنة في تجويد عمليات التعلّم وتحسين نواتجه”، مشيراً إلى أن المعلمين والمعلمات سطّروا للعالم قصصاً إنسانية وتربوية في التعامل مع كافة التحديات، وأثبتوا خلال جائحة كورونا وما تحقق من نجاح في التعليم عن بُعد؛ أنهم مصدر فخر واعتزاز للوطن، ورصيد لإنجازاته، لتحقيق مستهدفات رؤيته الطموحة 2030.

وأشار إلى أن المعلمين والمعلمات في المملكة محل الثقة والتقدير دائماً، ويدركون حجم المسؤولية الوطنية، و يستشعرون أهمية مستقبل التعليم ودوره في التنمية الشاملة واقتصاد هذا الوطن المعطاء، مؤكداً معاليه أن تمثيل المعلّم السعودي للمملكة في المحافل الدولية، وحصوله على مراكز متقدمة وجوائز عالمية وإقليمية؛ يعكسان الاهتمام والدعم المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة للتعليم في المملكة، كما يعكسان تفوق معلمينا ومعلماتنا وقدرتهم على المنافسة عالمياً.

روابط ذات صلة

“التعليم” تعلن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع السادس

“التعليم” تعلن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع السادس
الورقية غير مقبولة.. “التعليم” تعتمد منصة “صحة” للإجازات المرضية

الورقية غير مقبولة.. “التعليم” تعتمد منصة “صحة” للإجازات المرضية
وزير التعليم يوجه القطاعات التعليمية بالاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد

وزير التعليم يوجه القطاعات التعليمية بالاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*