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“الصحة”: حالة مُحصن بـ”توكلنا” ستقتصر على من تلقى جرعتين ابتداءً من 10 أكتوبر

“الصحة”: حالة مُحصن بـ”توكلنا” ستقتصر على من تلقى جرعتين ابتداءً من 10 أكتوبر

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“الصحة”: المملكة تشهد تقدم بنسب التحصين بجرعتي لقاح “كورونا”  

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“الصحة”: حالة مُحصن بـ”توكلنا” ستقتصر على من تلقى جرعتين ابتداءً من 10 أكتوبر

“الصحة”: حالة مُحصن بـ”توكلنا” ستقتصر على من تلقى جرعتين ابتداءً من 10 أكتوبر
http://almnatiq.net/?p=1040452

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه ابتداءً من يوم 10 أكتوبر الجاري سيقتصر ظهور حالة “مُحصن” في تطبيق “توكلنا” على من تلقى جرعتين من لقاح “كورونا”.

 

وقال العبدالعالي، إن التعافي من إصابة سابقة بكورونا وجرعة واحدة من اللقاح لا يكفي للتحصين، لكن الأمر يتطلب الحصول على جرعتين.

 

ونوه إلى أن الوسيلة الآمنة للشخص هي استكمال التصحين بالجرعتين، والاستفادة من المواعيد مطروحة حالياً، مشيراً إلى أنه يتم بشكل دوري تحديث التعريفات للحالة الصحية.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة الصحة الآن لعرض مُستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

 

ويتحدث خلال المؤتمر الدكتور محمد العبدالعالي المًتحدث الرسمي لوزارة الصحة، حيث يكشف عن مستجدات الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاحات، كما يرد على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا ونسبة استكمال التحصين في مناطق المملكة.

 

كما يتحدث هشام عبد المنعم سعيد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، عن نماذج العمرة الآمنة، والطاقة الإستعابية في الحرم المكي الشريف.

 

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 2 حالة وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

 

وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 49 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 536،330، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 547،262، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8،724 حالة.

 

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