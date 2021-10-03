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متحدث الصحة: عدد من تلقوا جرعتين من لقاحات كورونا قارب الـ 19 مليون شخص (فيديو)

متحدث الصحة: عدد من تلقوا جرعتين من لقاحات كورونا قارب الـ 19 مليون شخص (فيديو)

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متحدث الصحة: عدد من تلقوا جرعتين من لقاحات كورونا قارب الـ 19 مليون شخص (فيديو)

متحدث الصحة: عدد من تلقوا جرعتين من لقاحات كورونا قارب الـ 19 مليون شخص (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1040461

قال الدكتور محمد العبدالعالي المًتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن عدد من تلقى جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة بلغ أكثر من 42 مليون جرعة، وعدد من استكمل التحصين بجرعتين أكثر من 18.8 مليون شخص.

وأضاف “العبدالعالي” خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة الصحة الآن لعرض مُستجدات فيروس كورونا بالمملكة، أن عدد من تلقوا جرعتين من اللقاحات قارب على الـ 19 مليون شخص، وهناك تقدم في نسب للمحصنين في المملكة بمناطقها المختلفة.

وتابع: “هناك تقدم في النسبة بشكل عام، وهناك 3 مناطق تجاوزت نسبة المحصنين فيها أكثر من 65 % وهم المنطقة الشرقية والرياض وتتقدمهم الباحة، ونطالب كافة أفراد المجتمع أن يبادروا بأخذ اللقاحات واستكمال الجرعتين، فالتقارير الدولية تشير إلى أن الحالات الحرجة أو التي تتدهور أوضاعها الصحية، فهي التي لم تستكمل التحصين”.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة الصحة الآن لعرض مُستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

ويتحدث خلال المؤتمر الدكتور محمد العبدالعالي المًتحدث الرسمي لوزارة الصحة، حيث يكشف عن مستجدات الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاحات، كما يرد على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا ونسبة استكمال التحصين في مناطق المملكة.

كما يتحدث هشام عبد المنعم سعيد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، عن نماذج العمرة الآمنة، والطاقة الإستعابية في الحرم المكي الشريف.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2 حالة وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 49 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 536،330، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 547،262، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8،724 حالة.

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