هل يوجد خطورة بتلقي لقاحين مُختلفين بنفس اليوم؟.. “الصحة” ترد

هل يوجد خطورة بتلقي لقاحين مُختلفين بنفس اليوم؟.. “الصحة” ترد

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هل يوجد خطورة بتلقي لقاحين مُختلفين بنفس اليوم؟.. “الصحة” ترد

هل يوجد خطورة بتلقي لقاحين مُختلفين بنفس اليوم؟.. “الصحة” ترد
http://almnatiq.net/?p=1040472
محررو المناطق

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن إمكانية تلقي لقاحين مختلفين ضد “كورونا” والإنفلونزا الموسمية في توقيت واحد.

 

وقال العبدالعالي، إنه ليس هناك خطورة في تلقي لقاحين مختلفين في اليوم نفسه.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة الصحة الآن لعرض مُستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

 

ويتحدث خلال المؤتمر الدكتور محمد العبدالعالي المًتحدث الرسمي لوزارة الصحة، حيث يكشف عن مستجدات الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاحات، كما يرد على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا ونسبة استكمال التحصين في مناطق المملكة.

 

كما يتحدث هشام عبد المنعم سعيد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، عن نماذج العمرة الآمنة، والطاقة الإستعابية في الحرم المكي الشريف.

 

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 2 حالة وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

 

وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 49 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 536،330، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 547،262، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8،724 حالة.

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