متحدث “الحج والعمرة”: لم نرصد أي حالات “كورونا” بين المُعتمرين

محررو المناطق

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، هشام سعيد، عن عدم رصد أي إصابة بفيروس كورونا بين المعتمرين.

وقال سعيد، إنه خلال شهر واحد تم إصدار أكثر من 21 ألف تأشيرة عمرة للقادمين من خارج المملكة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة الصحة الآن لعرض مُستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

ويتحدث خلال المؤتمر الدكتور محمد العبدالعالي المًتحدث الرسمي لوزارة الصحة، حيث يكشف عن مستجدات الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاحات، كما يرد على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا ونسبة استكمال التحصين في مناطق المملكة.

كما يتحدث المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، هشام عبد المنعم سعيد عن نماذج العمرة الآمنة، والطاقة الإستعابية في الحرم المكي الشريف.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 2 حالة وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 49 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 536،330، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 547،262، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8،724 حالة.