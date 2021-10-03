ضبط نحو 23 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

محررو المناطق

ضبطت الجهات المعنية، 22380 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس “كورونا”، وذلك للفترة من 19 / 2 / 1443هـ حتى 25 / 2 / 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (8238)، تلتها المنطقة الشرقية بـ (3519)، ثم منطقة مكة المكرمة (2265)، ومنطقة القصيم (2004)، فمنطقة المدينة المنورة (1786)، ومنطقة الجوف (1321)، ومنطقة حائل بـ (1283).

كما سجلت منطقة الحدود الشمالية (552)، ومنطقة جازان (370)، فمنطقة الباحة بـ (344)، ومنطقة تبوك (294)، ومنطقة عسير بـ (240)، فمنطقة نجران (164).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.