 أمير جازان بالنيابة يبحث تنفيذ مشروعات الطرق بالمنطقة

جازان -فضه عطيف:

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة في الإمارة اليوم- الاجتماع الخاص بمناقشة مشروعات الطرق بالمنطقة.

واستُعرِض -خلال الاجتماع- سير العمل بالمشروعات المنفذة التي تحت التنفيذ بالمناطق الجبلية, ومنها مشروع جبال القهر التابعة لمحافظة الريث وطرق فيفا وبني مالك وغيرها من المشروعات بالقطاع الجبلي وآلية معالجة الانهيارات بالمناطق الجبلية عقب هطول الأمطار ، إضافة لمشروع الطريق الساحل “جدة، جازان” الجزء الخاص بالمنطقة, ونسب الإنجاز في كل مشروع, والسبل الكفيلة بإنجازها في الوقت المحدد لها.

وأكد سموه أهمية مضاعفة الجهود, وسرعة إنجاز المشروعات, خاصة الطرق الجبلية, وتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم ذات العلاقة بعمل الوزارة ، وتنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة وذلك بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال الطرق, وغيرها من المجالات التي تقع في إطار عمل الفرع.

حضر الاجتماع وكيل إمارة جازان الدكتور عبدالله الصقر, ووكيل الإمارة للتنمية الدكتور عيسى البناوي, ومحافظ الريث فيصل بن لبدة, ومدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة المهندس مبارك المطوع.