احدث الأخبار

أمين الشرقية يناقش خطة معالجة التشوه البصري ومؤشرات القياس لأداء البلديات
محليات
 الدفاع المدني يحذر:  هطول أمطار رعدية غزيرة على هذه المناطق بالمملكة 
أبرز المواد
 شاهد.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على المعبيلة بعمان جراء “شاهين”
دولي
 ابتداءً من 10 أكتوبر.. تفاصيل التحديث الجديد للحالات الصحية بـ”توكلنا”
محليات
 أمير القصيم يفتتح غداً مبنى الكلية التقنية للبنات بتكلفة تزيد عن 62 مليون ريال
منوعات
 جامعة القصيم تُقيم ملتقى اليوم العالمي للمعلم تحت شعار “علمنا”
منوعات
 ضبط نحو 23 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع
محليات
  أمير جازان بالنيابة يبحث تنفيذ مشروعات الطرق بالمنطقة
منطقة جازان
 شرطة المدينة المنورة تضبط مقيما بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري
أبرز المواد
 متحدث “الحج والعمرة” يكشف إجمالي أعداد التصاريح الممنوحة للمعتمرين والزائرين والمصلين
أبرز المواد
 وزير الخارجية: العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي عميقة وتاريخية
أبرز المواد
 “الحج والعمرة”: خطط لرفع الطاقة الاستيعابية بالعمرة خلال الفترة المقبلة
محليات
أمين الشرقية يناقش خطة معالجة التشوه البصري ومؤشرات القياس لأداء البلديات

أمين الشرقية يناقش خطة معالجة التشوه البصري ومؤشرات القياس لأداء البلديات

محليات
الدفاع المدني يحذر:  هطول أمطار رعدية غزيرة على هذه المناطق بالمملكة 

الدفاع المدني يحذر:  هطول أمطار رعدية غزيرة على هذه المناطق بالمملكة 

أبرز المواد
شاهد.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على المعبيلة بعمان جراء “شاهين”

شاهد.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على المعبيلة بعمان جراء “شاهين”

دولي
ابتداءً من 10 أكتوبر.. تفاصيل التحديث الجديد للحالات الصحية بـ”توكلنا”

ابتداءً من 10 أكتوبر.. تفاصيل التحديث الجديد للحالات الصحية بـ”توكلنا”

محليات

أمين الشرقية يناقش خطة معالجة التشوه البصري ومؤشرات القياس لأداء البلديات

أمين الشرقية يناقش خطة معالجة التشوه البصري ومؤشرات القياس لأداء البلديات
http://almnatiq.net/?p=1040503

ناقش  أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم الأحد خطة معالجة التشوه البصري ومؤشرات القياس لأداء البلديات، واستعراض ما تم إنجازه خلال الربع الثالث وخطة الأمانة للربع الرابع للعام 2021م، والتي تهدف بدورها ضمان معالجة التشوه البصري في المنطقة خلال الفترة الزمنية القليلة القادمة، وذلك بمقر الأمانة.

وفي بداية الاجتماع اطلع معاليه على مؤشرات قياس ما تم خلال الربع الثالث للعام 2021م، لغرفة عمليات معالجة التشوه البصري، قدمها وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، والتي تضمّنت معالجة (13003) حاوية نظافة، ومعالجة (120382) متر مربع من الأرصفة المتهالكة، ومعالجة (19868) من حواجز الحفريات، ومعالجة (185354) متر مربع من حفر الشوارع، ومعالجة وضع (2762) سيارة تالفة، ورفع (478405) متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، وصيانة (3071) عمود إنارة، ومعالجة (24551) متر مربع من الكتابات المشوهة، ودهان 1147254 متر طولي من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية .

بعدها اطّلع معاليه على إنجازات معالجة التشوه البصري، في بلدية محافظة الخبر، وبلدية محافظة القطيف، وبلدية اللهابة، وبلدية الرفيعة، تمثلت في مخلفات البناء والهدم، وإزالة الكتابات المشوهة، ورفع السيارات التالفة، ومعالجة حاويات النظافة، ودهان برودرات الأرصفة والخطوط الطولية، وتحسين مظهر حواجز الحفريات، ومعالجة حفر الشوارع والتشققات، وصيانة أعمدة الانارة والفوانيس، واصلاح الانترلوك وبلاط الأرصفة المتهالكة.

واختتم معاليه الاجتماع بتوصياته التي تضمّنت تكثيف الجهود لمعالجة التشوهات البصرية للربع الرابع لهذا العام، مع استمرار وتسريع آلية الأعمال الجاري تنفيذها ومتابعتها وتطبيق معايير الجودة في المعالجة وتسخير التقنيات الحديثة في أعمال الرصد والمعالجة للتشوهات البصرية، ومتابعة كافة ما يصدر من غرفة العمليات لكل إدارة وبلدية والرفع بتقارير يومية عن نسب الإنجاز، مشددا على ضرورة متابعة ومعالجة البلاغات، مع الالتزام بتطبيق كافة معايير الجودة.

روابط ذات صلة

أمين الشرقية يفتتح ميدان العرضة ودوار “عنان السماء” تزامناً مع اليوم الوطني الـ91

أمين الشرقية يفتتح ميدان العرضة ودوار “عنان السماء” تزامناً مع اليوم الوطني الـ91
أمانة عسير تتلقى أكثر من 19 ألف بلاغ لمعالجة التشوهات البصرية خلال شهر اغسطس

أمانة عسير تتلقى أكثر من 19 ألف بلاغ لمعالجة التشوهات البصرية خلال شهر اغسطس
أمين الباحة في زيارة ميدانية إلى «العقيق» لمعالجة التشوه البصري بالمحافظة

أمين الباحة في زيارة ميدانية إلى «العقيق» لمعالجة التشوه البصري بالمحافظة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*