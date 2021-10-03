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أمير القصيم يفتتح غداً مبنى الكلية التقنية للبنات بتكلفة تزيد عن 62 مليون ريال

أمير القصيم يفتتح غداً مبنى الكلية التقنية للبنات بتكلفة تزيد عن 62 مليون ريال

منوعات
جامعة القصيم تُقيم ملتقى اليوم العالمي للمعلم تحت شعار “علمنا”

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أمير القصيم يفتتح غداً مبنى الكلية التقنية للبنات بتكلفة تزيد عن 62 مليون ريال

أمير القصيم يفتتح غداً مبنى الكلية التقنية للبنات بتكلفة تزيد عن 62 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=1040507

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, يوم غداً الإثنين بحضور  محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد المبنى الجديد للكلية التقنية للبنات بمدينة بريدة.

وأشار مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذن على أن مشروع الكلية التقنية للبنات بمدينة بريدة جهز بطاقة استيعابية قدرها 2500 متدربة وبتكلفة اجمالية بلغت (62800000) أثنان وستون مليوناً وثمانمائة ألف ريال, مؤكداً أن افتتاح المبنى الجديد للكلية يأتي ضمن المشاريع التنموية التي يرعاها سموه، في إطار دعمه لمختلف القطاعات بالمنطقة، و أشاد بالدعم اللامحدود من معالي محافظ المؤسسة للمنطقة.

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