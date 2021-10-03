وزير الخارجية يحذر من خطورة استمرار ميليشيا الحوثي في تهديد المدنيين بالمملكة

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، على خطورة ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن واستمرارها في تهديد أراضي المملكة واستهداف المدنيين.

وحذر وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، من خطورة استمرار ميليشيا الحوثي في رهانها على الخيار العسكري في اليمن واعتدائها المستمر على المنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة وتهديدها للملاحة الدولية واستعمالها لمعاناة الشعب اليمني الشقيق كورقة للمساومة والابتزاز.

وكان بوريل التقى اليوم وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، واستعرض معه العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها على الأصعدة كافة، وتبادل الجانبين وجهات النظر تجاه أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة بوريل للمملكة ضمن جولة خليجية شملت العاصمة القطرية الدوحة، التي بحث خلالها كيفية الحيلولة دون حدوث أزمات إنسانية في أفغانسان، إضافة إلى زيارة الإمارات العربية المتحدة والقيام بجولة تفقدية لمعرض “إكسبو 2020”.