احدث الأخبار

ابتداءً من 10 أكتوبر.. تفاصيل التحديث الجديد للحالات الصحية بـ”توكلنا”
محليات
 أمير القصيم يفتتح غداً مبنى الكلية التقنية للبنات بتكلفة تزيد عن 62 مليون ريال
منوعات
 جامعة القصيم تُقيم ملتقى اليوم العالمي للمعلم تحت شعار “علمنا”
منوعات
 ضبط نحو 23 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع
محليات
  أمير جازان بالنيابة يبحث تنفيذ مشروعات الطرق بالمنطقة
منطقة جازان
 شرطة المدينة المنورة تضبط مقيما بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري
أبرز المواد
 متحدث “الحج والعمرة” يكشف إجمالي أعداد التصاريح الممنوحة للمعتمرين والزائرين والمصلين
أبرز المواد
 وزير الخارجية: العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي عميقة وتاريخية
أبرز المواد
 “الحج والعمرة”: خطط لرفع الطاقة الاستيعابية بالعمرة خلال الفترة المقبلة
محليات
 متحدث “الحج والعمرة”: لم نرصد أي حالات “كورونا” بين المُعتمرين
محليات
 متحدث الصحة: عدد من تلقوا جرعتين من لقاحات كورونا قارب الـ 19 مليون شخص (فيديو)
أبرز المواد
 متحدث “الصحة”: لقاح الإنفلونزا الموسمية لا يتعارض مع لقاحات “كورونا”
محليات
ابتداءً من 10 أكتوبر.. تفاصيل التحديث الجديد للحالات الصحية بـ”توكلنا”

ابتداءً من 10 أكتوبر.. تفاصيل التحديث الجديد للحالات الصحية بـ”توكلنا”

محليات
أمير القصيم يفتتح غداً مبنى الكلية التقنية للبنات بتكلفة تزيد عن 62 مليون ريال

أمير القصيم يفتتح غداً مبنى الكلية التقنية للبنات بتكلفة تزيد عن 62 مليون ريال

منوعات
جامعة القصيم تُقيم ملتقى اليوم العالمي للمعلم تحت شعار “علمنا”

جامعة القصيم تُقيم ملتقى اليوم العالمي للمعلم تحت شعار “علمنا”

منوعات
ضبط نحو 23 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

ضبط نحو 23 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

محليات

ابتداءً من 10 أكتوبر.. تفاصيل التحديث الجديد للحالات الصحية بـ”توكلنا”

ابتداءً من 10 أكتوبر.. تفاصيل التحديث الجديد للحالات الصحية بـ”توكلنا”
http://almnatiq.net/?p=1040509
محررو المناطق

أوضحت وزارة الصحة، التحديثات الجديدة التي سيتم تطبيقها على الحالات الصحية بتطبيق “توكلنا”، ابتداءً من يوم 10 أكتوبر الجاري.

 

وجاءت الحالات كالتالي:

 

الحالة “مُحصن”

 

ـ حصل على جرعتين من لقاحات فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا وتبدأ الحالة من تاريخ أخذ الجرعة الثانية.

ـ حصل على جرعة واحدة من لقاح “جانسن” وتبدأ الحالة من اليوم 14 من تاريخ الجرعة.

ـ حصل على جرعتين من لقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية وحاليا هي ساينوفارم وساينوفاك وجرعة إضافية من أحد اللقاحات المُعتمدة في المملكة (فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا)، وتبدأ الحالة من تاريخ أخذ الجرعة الإضافية.

ـ لا تشمل من حصل على جرعة واحدة وتعافى قبل أو بعد تاريخ الجرعة.

 

حالة “تلقي جرعة أولى”

ـ حصل على جرعة واحدة من لقاحات فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا وتبدأ الحالة من اليوم 14 من تاريخ الجرعة.

ـ حصل على جرعين من لقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية وتبدأ الحالة من تاريخ أخذ الجرعة الثانية

ـ في حال لم يأخذ الجرع الثانية بعد 90 يوماً تتحول بعدها إلى حالة لم تثبت إصابته، وفي حال أخذ الجرعة الثانية يتحول إلى مُحصن.

 

حالة “لم تثبت إصابته”

ـ الحالة الصحية للفئة العمرية أقل من 12 سنة

 

حالة “غير مُحصن”

المُستفيد أكبر من 12 سنة ولم يتلقى لقاح كورونا

روابط ذات صلة

ضبط نحو 23 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

ضبط نحو 23 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع
شرطة المدينة المنورة تضبط مقيما بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري

شرطة المدينة المنورة تضبط مقيما بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري
متحدث “الحج والعمرة” يكشف إجمالي أعداد التصاريح الممنوحة للمعتمرين والزائرين والمصلين

متحدث “الحج والعمرة” يكشف إجمالي أعداد التصاريح الممنوحة للمعتمرين والزائرين والمصلين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*