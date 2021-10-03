ابتداءً من 10 أكتوبر.. تفاصيل التحديث الجديد للحالات الصحية بـ”توكلنا”

محررو المناطق

أوضحت وزارة الصحة، التحديثات الجديدة التي سيتم تطبيقها على الحالات الصحية بتطبيق “توكلنا”، ابتداءً من يوم 10 أكتوبر الجاري.

وجاءت الحالات كالتالي:

الحالة “مُحصن”

ـ حصل على جرعتين من لقاحات فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا وتبدأ الحالة من تاريخ أخذ الجرعة الثانية.

ـ حصل على جرعة واحدة من لقاح “جانسن” وتبدأ الحالة من اليوم 14 من تاريخ الجرعة.

ـ حصل على جرعتين من لقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية وحاليا هي ساينوفارم وساينوفاك وجرعة إضافية من أحد اللقاحات المُعتمدة في المملكة (فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا)، وتبدأ الحالة من تاريخ أخذ الجرعة الإضافية.

ـ لا تشمل من حصل على جرعة واحدة وتعافى قبل أو بعد تاريخ الجرعة.

حالة “تلقي جرعة أولى”

ـ حصل على جرعة واحدة من لقاحات فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا وتبدأ الحالة من اليوم 14 من تاريخ الجرعة.

ـ حصل على جرعين من لقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية وتبدأ الحالة من تاريخ أخذ الجرعة الثانية

ـ في حال لم يأخذ الجرع الثانية بعد 90 يوماً تتحول بعدها إلى حالة لم تثبت إصابته، وفي حال أخذ الجرعة الثانية يتحول إلى مُحصن.

حالة “لم تثبت إصابته”

ـ الحالة الصحية للفئة العمرية أقل من 12 سنة

حالة “غير مُحصن”

المُستفيد أكبر من 12 سنة ولم يتلقى لقاح كورونا