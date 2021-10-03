شاهد.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على المعبيلة بعمان جراء “شاهين”

محررو المناطق

وثّق مقطع فيديو، لحظة هطول أمطار غزيرة جدًا، مصحوبة برياح عاتية على المعبيلة الصناعية في سلطنة عُمان بسبب دخول إعصار “شاهين”.

وعلقت عمان رحلات جوية من وإلى مطار العاصمة مسقط؛ بسبب إعصار “شاهين” الذي قد تحدث هبوطًا أرضيًا في بعض المناطق في البلاد.

وتعهدت الحكومة الإماراتية بمعالجة الأضرار الناجمة عن الإعصار في الإمارات المتضررة.

وغرقت بعض شوارع العاصمة العمانية في المياه بسبب هطول أمطار غزيرة.