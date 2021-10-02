التوصل لتكنولوجيا جديدة تجعل الأورام السرطانية تحارب نفسها

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توصل باحثون في جامعة زيورخ السويسرية، إلى تطوير تكنولوجي جديد يجعل الأورام السرطانية تحارب نفسها بنفسها.

ويُمكن التطوير الجديد وفقاً لموقع “ذا برايتر سايد” الأميركي، الجسم من إنتاج عوامل علاجية عند الطلب وفي المكان المحدد.

وقام علماء في جامعة زيورخ بتعديل فيروس تنفسي شائع يسمى “الفيروس الغدي”، ليعمل على إيصال الجينات الخاصة بعلاج السرطان مباشرة إلى الخلايا السرطانية.

وأنتج الجسم بعد أيام قليلة من تطبيق الابتكار، المزيد من الأجسام المضادة في الورم “مقارنة مع ما يتم إنتاجه إثر العلاجات الأخرى”.