ضبط 37 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

محررو المناطق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، 37 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 25 مواطنًا و12 مقيمًا من الجنسيتين السودانية واليمنية، لارتكابهم مخالفات رعي لـ665 رأسًا من الإبل و914 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المعنية.

ولفت إلى أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.