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وزير الخارجية عقب لقائه مع نظيره الفرنسي: محادثات مثمرة حول العلاقات الوثيقة بين البلدين

وزير الخارجية عقب لقائه مع نظيره الفرنسي: محادثات مثمرة حول العلاقات الوثيقة بين البلدين
http://almnatiq.net/?p=1040549

بحث وزير الخارجية  وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأحد، وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وغرد  بن فرحان، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” اليوم قائلا: “سعدت اليوم باستقبال صديقي العزيز معالي وزير الخارجية الفرنسي، وأجرينا محادثات مثمرة حول العلاقات الوثيقة والشراكة الراسخة وسبل تطويرها بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين”.

كما جرى في أثناء اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين المملكة وفرنسا وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين، بحسب “واس”.

وكان وزير الخارجية الفرنسي قد التقى في وقت سابق اليوم في أثناء زيارته للمملكة وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير حيث تبادلا وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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