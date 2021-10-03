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شاهد.. سيول تداهم العامرات بعمان وتحاصر مجموعة من الأشخاص

شاهد.. سيول تداهم العامرات بعمان وتحاصر مجموعة من الأشخاص
http://almnatiq.net/?p=1040556
محررو المناطق

وثّق مقطع فيديو، لحظة مداهمة السيول لبعض مناطق ولاية العامرات في سلطنة عمان، جراء إعصار “شاهين”.

 

وأظهر الفيديو، السيول وهي تداهم إحدى المناطق وتحاصر مجموعة من الأشخاص، وسط محاولات منهم للخروج والنجاة من مياه السيول.

 

وعلقت عمان رحلات جوية من وإلى مطار العاصمة مسقط؛ بسبب إعصار “شاهين” الذي قد تحدث هبوطًا أرضيًا في بعض المناطق في البلاد.

 

وتعهدت الحكومة الإماراتية بمعالجة الأضرار الناجمة عن الإعصار في الإمارات المتضررة.

 

وغرقت بعض شوارع العاصمة العمانية في المياه بسبب هطول أمطار غزيرة.

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