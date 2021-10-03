محافظ أملج يستقبل وفداً من شركة البحر الأحمر للتطوير

المناطق- أملج- فايز السميري:

استقبل محافظ أملج نايف المريخي في مكتبه اليوم وفدًا من شركة البحر الأحمر للتطوير، يضم مسئولين عن مشاريع المنطقة الاقتصادية الخاصة، وهم: الدكتور ناصر الناصري، مدير المشروع، والأستاذ توفيق السعدون المدير التنفيذي للأمن، والاستاذ مازن الجابري المدير التنفيذي للشؤون الإدارية، والدكتور أحمد الأخرس المدير التنفيذي لقطاع النقل.

وفي بداية اللقاء رحب محافظ أملج بالوفد، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في مواصلة أعمالهم وتحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدًا على أهمية مشروع البحر الاحمر كوجهة سياحية عالمية تعد أحد أجمل المناطق الساحلية والجزر على مستوى العالم، وشدد على أن الجميع يعمل في منظومة واحدة هدفها تحقيق تطلعات القيادة لهذه المحافظة الواعدة.

وخلال اللقاء أطلع الوفد محافظ أملج على المهام المناطة بهم.