احدث الأخبار

شيخ الأزهر يستأنف نشاطه العالمي بالمشاركة في قمتى قادة الأديان (فيديو)
دولي
 رئيس “تخطيط النقل”: طرق الشاحنات تزيد احتمالية وقوع حوادث فيها بنسبة 35%
أبرز المواد
 لقطات جوية.. الإعصار شاهين يغرق مناطق شاسعة من سلطنة عمان (فيديو)
أبرز المواد
 “الأرصاد” تحذر من هطول أمطار رعدية وتدني الرؤية على هذه المناطق
أبرز المواد
 “الأرصاد”: تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المحافظات
أبرز المواد
 تستمر حتى الثامنة.. الأرصاد ينبّه لهطول أمطار غزيرة على منطقة الطائف
أبرز المواد
 ولي العهد يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع وزير خارجية فرنسا
أبرز المواد
 زراعة البن في ⁧‫جازان‬⁩.. رافد اقتصادي وإرث تاريخي توارثته الأجيال
منوعات
 أمطار رعدية على عدة مناطق.. تعرف على توقعات الطقس غدًا
محليات
 رئيسة جمعية الفصام الخيرية تزور معهد التربية الفكرية للبنات بحائل
منوعات
 جولة رقابية لتوطين الأنشطة والمهن بتبوك
منوعات
 فيديو مرعب لثعبان برأسين يلتهم فأرين في نفس الوقت
منوعات
شيخ الأزهر يستأنف نشاطه العالمي بالمشاركة في قمتى قادة الأديان (فيديو)

شيخ الأزهر يستأنف نشاطه العالمي بالمشاركة في قمتى قادة الأديان (فيديو)

دولي
رئيس “تخطيط النقل”: طرق الشاحنات تزيد احتمالية وقوع حوادث فيها بنسبة 35%

رئيس “تخطيط النقل”: طرق الشاحنات تزيد احتمالية وقوع حوادث فيها بنسبة 35%

أبرز المواد
لقطات جوية.. الإعصار شاهين يغرق مناطق شاسعة من سلطنة عمان (فيديو)

لقطات جوية.. الإعصار شاهين يغرق مناطق شاسعة من سلطنة عمان (فيديو)

أبرز المواد
“الأرصاد” تحذر من هطول أمطار رعدية وتدني الرؤية على هذه المناطق

“الأرصاد” تحذر من هطول أمطار رعدية وتدني الرؤية على هذه المناطق

أبرز المواد

شيخ الأزهر يستأنف نشاطه العالمي بالمشاركة في قمتى قادة الأديان (فيديو)

شيخ الأزهر يستأنف نشاطه العالمي بالمشاركة في قمتى قادة الأديان (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1040584

وصل الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف  إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في  قمتي قادة الأديان بشأن المناخ والتعليم والذي سينطلق اليوم الاثنين ويعد تمهيدًا لمؤتمر الأمم المتحدة COPE 26 (مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ) بحضور القادة السياسيين في الفترة ما بين 31 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر من السنه الحالية.

 

وأشار شيخ الأزهر في بيان سابق أنه من المقرر أن يخرج المؤتمر بعدة توصيات من قادة الأديان وممثليها حول العالم عن رؤية الأديان في الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والبيئية، وتعزيز الجوانب الأخلاقية في الحفاظ على البيئة، وأهمية التضامن الإنساني والعالمي ومبدأ المسؤولية المشتركة كحلول واقعية للشروع في تنفيذ خطط للتنمية المستدامة أكثر تأثيرًا وفعالية.

 وأعرب شيخ الأزهر شكره لجموع المسلمين والمحبين في مصر وخارجها الذين سألوا عنه ودعوا الله من أجله، ويطمئن الجميع أنه بخير وبصحة جيدة ولله الحمد.

 

روابط ذات صلة

أمطار رعدية على عدة مناطق.. تعرف على توقعات الطقس غدًا

أمطار رعدية على عدة مناطق.. تعرف على توقعات الطقس غدًا
الأرصاد العمانية: استمرار تأثير العاصفة “شاهين” على البلاد

الأرصاد العمانية: استمرار تأثير العاصفة “شاهين” على البلاد
“الزعاق” يكشف موعد دخول “الوسم”.. والأجواء التي تسبقه (فيديو)

“الزعاق” يكشف موعد دخول “الوسم”.. والأجواء التي تسبقه (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*