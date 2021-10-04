شيخ الأزهر يستأنف نشاطه العالمي بالمشاركة في قمتى قادة الأديان (فيديو)

وصل الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في قمتي قادة الأديان بشأن المناخ والتعليم والذي سينطلق اليوم الاثنين ويعد تمهيدًا لمؤتمر الأمم المتحدة COPE 26 (مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ) بحضور القادة السياسيين في الفترة ما بين 31 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر من السنه الحالية.

وأشار شيخ الأزهر في بيان سابق أنه من المقرر أن يخرج المؤتمر بعدة توصيات من قادة الأديان وممثليها حول العالم عن رؤية الأديان في الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والبيئية، وتعزيز الجوانب الأخلاقية في الحفاظ على البيئة، وأهمية التضامن الإنساني والعالمي ومبدأ المسؤولية المشتركة كحلول واقعية للشروع في تنفيذ خطط للتنمية المستدامة أكثر تأثيرًا وفعالية.

وأعرب شيخ الأزهر شكره لجموع المسلمين والمحبين في مصر وخارجها الذين سألوا عنه ودعوا الله من أجله، ويطمئن الجميع أنه بخير وبصحة جيدة ولله الحمد.