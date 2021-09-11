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الرياضة

“إحسان” تطلق خدمة جديدة للسداد عن المعسرين..ماهي وكيفية الاستحقاق؟

“إحسان” تطلق خدمة جديدة للسداد عن المعسرين..ماهي وكيفية الاستحقاق؟
منصة إحسان
http://almnatiq.net/?p=1040600

أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان خدمة “تيسّرت” ضمن فرص التبرع بهدف فك كربة المعسرين الذين صدر بحقهم أمر تنفيذ قضائي وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق، وتأتي هذه الخدمة ضمن إسهامات منصة إحسان لدعم جميع المجالات الخيرية بناء على دراسة واقع الاحتياج، وبالتكامل مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وتتيح الخدمة للمتبرعين مساعدة المعسرين على سداد المطالبات المالية عبر الدخول إلى قائمة فرص التبرع على منصة إحسان، واختيار خدمة “تيسّرت”، ومن ثم البحث عن الحالة المراد التبرع لها واستكمال عملية التبرع.

وتتضمن شروط الاستحقاق في مرحلته الأولى أن يكون المستحق ضمن المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وعدم تخطي مبلغ المطالبة 100 ألف ريال كحد أقصى، ووجود أمر صادر من محكمة التنفيذ تتجاوز مدة صدوره سنة كاملة، بالإضافة إلى عدم صدور أوامر تنفيذية قضائية أخرى بحق المستحق.
وتواصل منصة إحسان تطوير خدمات رقمية من شأنها تسريع وتسهيل وصول التبرعات لمستحقيها بموثوقية، تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” التي تعمل على تمكين المنصة رقميًا منذ إطلاقها شهر مارس الماضي. ووصل إجمالي التبرعات على المنصة إلى ما يزيد على مليار و25 مليون ريال، يستفيد منها أكثر من 2.6 مليون مستفيد، خلال فترة 6 أشهر في إنجاز وطني غير مسبوق.

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