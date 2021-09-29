شاهد.. هدف”ماردوني” للاعب محمد صلاح بشباك مانشستر سيتي

شاهد.. هدف”ماردوني” للاعب محمد صلاح بشباك مانشستر سيتي

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شاهد.. هدف”ماردوني” للاعب محمد صلاح بشباك مانشستر سيتي

شاهد.. هدف”ماردوني” للاعب محمد صلاح بشباك مانشستر سيتي
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محررو المناطق

سجل اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، هدفًا عالميًا في شباك مانشستر سيتي، بالمباراة التي انتهت بالتعادل إيجابي بهدفين لكل فريق، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ونجح صلاح في تسجيل الهدف الثاني “للريدز” بمهارة عالية راوغ عدة لاعبين قبل أن يرسل الكرة إلى الزاوية اليسرى البعيدة بتسديدة بيمناه، في الدقيقة 76 من زمن اللقاء على ملعب “أنفيلد”.

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