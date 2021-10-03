ضبط معمل مطعم يجهز الطعام داخل سكن خاص بالعمالة بأبها

كشفت أمانة منطقة عسير، من خلال جولة ميدانية تعقبيه، أحد المعامل غير النظامية التابع لمطعم بمدينة أبها،

وتم ضبط المعمل داخل سكن خاص بالعمالة في أحد الأحياء، والتي تعد مخالفة صريحة توجب إيقاع العقوبة المنصوص عليها وفق الأنظمة والتعليمات.

وتم رصد عدة ملاحظات أبرزها افتقار المعمل لأبسط شروط التهوية وتدني مستوى النظافة، ومخالفة الاشتراطات الصحية، ومخالفة شروط النقل والتخزين وسوء تداول المواد الغذائية إضافة الى أنه لا يخضع للإشراف الوقائي كونه غير مرخص؛ وهو ما قد يتسبب في الإضرار بصحة المستهلك.

وكانت فرق الرقابة المسائية التابعة للأمانة بالمرصاد حتى تم ضبط الموقع، بمساندة أمنية كما ضُبطت كميات من المواد الغذائية الفاقدة لخواصها الطبيعية ومنتهية الصلاحية. و مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي كانت مجهزة للبيع و التي قدرت بأكثر من 1000 كجم من المواد الغذائية التي ضبطها بالموقع.

وقد تم إغلاق الموقع لحين تطبيق العقوبات النظامية حياله، وتشدد أمانة عسير على المنشآت التجارية ضرورة التقيد باللوائح والأنظمة المعمول بها، وعدم تجاوزها بما يخالف ذلك ويضر بالصحة العامة، وألمحت إلى أن الجولات الميدانية لفرق الرقابة مستمرة ولن تتوانى في إيقاع العقوبات بحق المخالفين.