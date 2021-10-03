رئيس بلدية البدع يتابع أعمال معالجة التشوه البصري وتنفيذ أعمال الصيانة

رئيس بلدية البدع يتابع أعمال معالجة التشوه البصري وتنفيذ أعمال الصيانة

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رئيس بلدية البدع يتابع أعمال معالجة التشوه البصري وتنفيذ أعمال الصيانة

رئيس بلدية البدع يتابع أعمال معالجة التشوه البصري وتنفيذ أعمال الصيانة
http://almnatiq.net/?p=1040637
المناطق- تبوك- علي العميري:

وقف رئيس بلدية محافظة البدع  سعيد بن خليل السعيد على أعمال حفر الشوارع ، ودهان الخطوط الأرضية والأرصفة وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة وأعمال تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري وذلك للاطلاع ومتابعة سير الأعمال.

وأكد السعيد ضرورة تكثيف حملات معالجة التشوه البصري وضبط المخالفات وتنفيذ أعمال الصيانة وإعادة التأهيل وفقاً لسياسات ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للارتقاء بجودة الحياة في مدن ومحافظات المملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030 .

وأهاب السعيد بالمواطنين والمقيمين إلى التعاون معها لتحقيق أهداف المبادرة من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية على رقم البلاغات 940.

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