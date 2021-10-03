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الإمارات تصدر إجراءات احترازية مشددة في مدينة العين بسبب سوء الأحوال الجوية

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الإمارات تصدر إجراءات احترازية مشددة في مدينة العين بسبب سوء الأحوال الجوية

الإمارات تصدر إجراءات احترازية مشددة في مدينة العين بسبب سوء الأحوال الجوية
http://almnatiq.net/?p=1040638

أصدرت السلطات الإماراتية مجموعة من الإجراءات الاحترازية في مدينة العين ‏نظراً لتقلب الظروف الجوية التي تشهدها البلاد خلال الساعات الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وأم” أنه “نظراً لتقلب الظروف الجوية، سيتم تطبيق المزيد من الإجراءات الاحترازية في مدينة العين، تشمل تفعيل العمل عن بعد في الجهات والشركات الحكومية يوم الإثنين 4 أكتوبر. كما تم إغلاق مدخل ‎جبل حفيت، وإغلاق خيم فحص وتطعيم ‎كوفيد19”.

‏كما حثت الجهات المختصة شركات ومنشآت القطاع الخاص على تفعيل العمل عن بعد حسب متطلبات الأعمال يوم الإثنين 4 أكتوبر، وتقليل حركة الموظفين الخارجية قدر المستطاع.

‏وأهابت الجهات المختصة بجميع سكان مدينة ‎العين تجنب الخروج من المنزل إلا للحالات الطارئة. وتقوم الجهات المعنية بالعمل على مدار الساعة بشكل استباقي لتقييم أوضاع الوحدات السكنية في المناطق المتوقع تأثرها، ونقل العائلات إلى مواقع آمنة حسب الحاجة إلى حين انتهاء الحالة المدارية.

‏كم ااهابت بالجمهور الكريم الاستمرار في أخذ الحيطة والحذر ومتابعة المستجدات من المصادر الرسمية. للحالات الطارئة يرجى الاتصال بالرقم 999.

 

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