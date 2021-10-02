4 طرق تتسبب في سخونية الهاتف المحمول

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تعد مشكلة ارتفاع درجة حرارة الهاتف، أزمة يعاني منها الكثيرين من مستخدمي الهواتف المحمولة، كونها تؤثر على بطارية الهاتف والقيام بالمهام بشكل صحيح.

ويمكن حصر الأسباب التي تؤدي إلى سخونية الهاتف وارتفاع حرارته كالتالي:

وضع الهاتف بالقرب من جهاز كمبيوتر

يمكن أن يضع الشخص كل الأدوات التي يحتاجها على المكتب، مثل جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول، ولكن مثلًا إذا ارتفعت درجة حرارة جهاز الكمبيوتر فذلك سينقل درجة حرارتها إلى الأجهزة الأخرى.

وضع الهاتف في الجيب

إذا كانت درجة حرارة الجو مرتفعة، ودرجة حرارة الجسد مرتفعة أيضًا، حينها لا ينصح بحمل الهاتف في الجيب.

ممارسة الألعاب ومشاهدة الأفلام

ممارسة الألعاب أو مشاهدة فيلم أو مسلسل على الهاتف المحمول يمكن أن تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الهاتف أكثر قليلًا من المعتاد.

أخطاء شحن البطارية

شحن البطارية واحدة هي الأسباب الأكثر شيوعًا لارتفاع درجة حرارة الهاتف المحمول، لهذا السبب يجب تجنب ارتكاب بعض الأخطاء أثناء الشحن، مثل استخدام الهاتف أثناء شحنه أو استخدام أي شاحن عام.