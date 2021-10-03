متحدث الأرصاد: المملكة لن تتأثر بإعصار “شاهين” (فيديو)

كشف المتحدث باسم الأرصاد الجوية حسين القحطاني، عن التأثيرات المحتملة لإعصار شاهين على بعض مناطق المملكة، وقال إن المملكة ليست من الدول المتأثرة بالأعاصير كونها من الدول التي تطل على بحار مغلقة، ووقوع المملكة على بحار مغلقة مثل البحر الأحمر يقلل من احتمالية تأثرها بالأعاصير لان الأعاصير تتكون في البحار المفتوحة.

وأضاف القحطاني خلال حديثه لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم الأحد، إن “ما يمكن أن تتأثر به المملكة هو منخفض جوي يبدأ من الغد وتتأثر به منطقة جنوب المنطقة الشرقية وجنوب الرياض ومناطق مثل نجران ومرتفعات عسير وجازان وصولا إلى مرتفعات مكة المكرمة”.

وتابع: “ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع الحالي أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مع رياح نشطة الأمر الذي يرجح ارتفاع الموج في بعض المناطق الساحلية وبخاصة الساحل الشرقي للمملكة”.