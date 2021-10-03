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بالصور.. فرش 3 آلاف سجادة في المسجد الحرام

بالصور.. فرش 3 آلاف سجادة في المسجد الحرام

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بالصور.. فرش 3 آلاف سجادة في المسجد الحرام

بالصور.. فرش 3 آلاف سجادة في المسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=1040662

هيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منظومة خدماتها المقدمة في الساحة الواقعة بين باب 86 وباب 89 بالساحة الغربية، وتجهيزها بكافة الخدمات الميدانية والتوجيهية والإرشادية لينعم قاصدو المسجد الحرام بأفضل وأرقى الخدمات خلال وفودهم لتأدية صلاة المغرب والعشاء والفجر.

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، رفع كامل استعدادات الإدارات الخدمية والفنية لاستقبال (١٠٠) ألف معتمر و(٦٠) ألف مصلٍ، بحزم من الخدمات الفنية والتشغيلية، والإجراءات الاحترازية، في المسجد الحرام والساحة الغربية الواقعة بين بابي (٨٦) و (٨٩)، وتوفير جميع الخدمات الفنية والتشغيلية، المراعية لجميع الإجراءات الاحترازية ومنها فرش السجاد في جميع أرجاء المسجد الحرام مع حزم من إجراءات التعقيم والتطهير الدورية الخاصة به، وتوفير خدمات سقيا ماء زمزم عن طريق الإمكانات التقنية والكوادر البشرية، وتكثيف عمليات التعقيم والتطييب والتطهير لينعم قاصدو المسجد الحرام بخدمات متميزة توائم تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- تجاه تميز منظومة خدمات قاصدي الحرمين الشريفين.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إعادة فرش السجاد في عامة المواقع داخل المسجد الحرام والساحة الغربية وتوسعة الملك عبدالله بقرابة (3000) سجادة مع رفع السجاد في بداية النهار من مواقع “الساحة الغربية” وإرجاعه قبل حلول الليل وسط منظومة من الإجراءات الوقائية، حرصاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

 

 

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